Primeur voor Griek of pakt Serviër zijn 22e Grand Slam-titel? Tsitsipas moet in Melbourne ’het onmogelijke’ presteren tegen Djokovic

Door Tijmen Lensink

Stefanos Tsitsipas na zijn gewonnen halve finale. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Stefanos Tsitsipas moet in de finale van de Australian Open de wedstrijd van zijn leven spelen en dan nog is het zeer de vraag of de 24-jarige Griek in Melbourne zijn eerste grandslamtitel verovert. Met geweldenaar Novak Djokovic aan de overkant van het net lijkt dat zo goed als onmogelijk.