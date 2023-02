Premium Het beste van De Telegraaf

Primeur voor Griek of pakt Serviër zijn 22e Grand Slam-titel? Tsitsipas moet in Melbourne ’het onmogelijke’ presteren tegen Djokovic

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Stefanos Tsitsipas na zijn gewonnen halve finale. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Stefanos Tsitsipas moet in de finale van de Australian Open (zondag vanaf 09.30 Nederlandse tijd) de wedstrijd van zijn leven spelen en dan nog is het zeer de vraag of de 24-jarige Griek in Melbourne zijn eerste grandslamtitel verovert. Met geweldenaar Novak Djokovic aan de overkant van het net lijkt dat zo goed als onmogelijk.