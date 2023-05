Buitrago met koninginnenrit aan de haal; Roglic loopt in op Thomas

En ineens, na die zonovergoten donderdagetappe, begon het keihard te regenen. De renners in de Giro kregen met nog zestien kilometer te gaan een verrassing te verwerken. Net voor de finale van de koninginnenrit lieten de weergoden zich enkele minuten gelden.

Toen moest het zeer steile laatste stuk nog komen. Gee ging er, toen het inmiddels weer droog was, in z’n eentje vandoor. Nog 3,2 kilometer te gaan, Buitrago ogenschijnlijk als zijn enige uitdager. Terwijl het einde naderde, lukte het Buitrago aanvankelijk amper om in te lopen op de Canadees. En toch: voor de vierde keer deze Giro eindigde Gee als tweede. Buitrago kwam langszij en fietste glansrijk naar de zege.

Bron: Discovery+

Roglic

Vele ogen waren bij de favorietengroep voor het algemeen klassement gericht op Roglic. De Sloveen reed een dag eerder een goede rit, waarbij hij tegelijkertijd met Thomas over de meet kwam. Het lukte hem nog niet om de leiderstrui van de Welshman over te nemen, maar tijdens de Koninginnerit zouden zich ongetwijfeld nieuwe kansen voordoen.

Was het, op weg naar de laatste kilometers, dan een geheim wapen van Jumbo-Visma? Roglic wisselde op twintig kilometer voor het einde van fiets. Hij koos voor een enkel voorblad. Het vergde een reactie van Thomas, die daarbij de hulp inriep van zijn ploeggenoten Laurens de Plus en Thymen Arensman.

De kopgroep liep al snel uit naar een voorsprong van zes tot zeven minuten. Dat verschil met de favorietengroep werd richting het einde kleiner, zo’n drie tot vier minuten. Er was een continue strijd gaande op enkele minuten van de kopgroep. De favorieten brachten zichzelf amper in de problemen met het oog op de laatste dagen van de Giro.

Moment van de waarheid

Voor Thomas was het met 2,3 kilometer te gaan het moment van de waarheid. Een aanval van Roglic zou onvermijdelijk zijn. Op de laatste kilometer moest Thomas zoals verwacht bij Roglic in de achtervolging. Het was stuivertje wisselen, maar de Sloveen ging eerder over de maat. Roglic gaat met een achterstand van 26 seconden de klimtijdrit in.