Zeldzaam foutje ’grasmaaiende’ Max Verstappen: ’Ik ben helaas geen robot’

Max Verstappen kijkt niet al te blij na zijn kwalificatie in Imola. Ⓒ AFP

IMOLA - Max Verstappen spaart zichzelf niet na de kwalificatie in Imola. De Nederlander start zondag, net als vorig seizoen, als derde. Een zeldzaam foutje heeft ervoor gezorgd dat hij voor het eerst in tweeënhalf jaar tijd (!) is verslagen door zijn teamgenoot in een kwalificatiesessie.