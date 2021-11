Peter Bosz met Lyon voor straf voorlopig zonder publiek, ’flesjesgooier’ dinsdag voor de rechter

Een toeschouwer had een flesje water op het hoofd van Dimitri Payet gegooid toen de Marseille-speler een hoekschop wilde nemen.

De tuchtcommissie van de Ligue 1 gaat zich over de zaak buigen. Tot er een uitspraak is, moet Lyon in een leeg stadion spelen. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft deze week twee uitwedstrijden op het programma staan, tegen de Deense club Brøndby in de Europa League en zondag in de competitie bij Montpellier. Lyon speelt op 1 december thuis tegen Stade de Reims, zonder publiek op de tribunes.

Peter Bosz Ⓒ ANP/HH

De tuchtcommissie buigt zich op 8 december over de zaak en beslist dan onder meer wat er gebeurt met het restant van de wedstrijd tegen Marseille. Net als in Nederland wordt ook het Franse voetbal dit seizoen geteisterd door supportersrellen en ongeregeldheden in de stadions.

Verdachte dinsdag voor de rechter

De door door de politie als flesjesgooier geïdentificeerde man (32) is inmiddels gearresteerd. Hij moet dinsdag al voor de rechtbank verschijnen, zo weet L’Equipe. Hij wordt verdacht van het uitoefenen van geweld.

Er waren nog drie mensen gearresteerd. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten. De ander moet zich verantwoorden vanwege het bezitten van een rookbom. Omdat hij slechts 17 jaar oud is, wordt het oordeel geveld door een kinderrechter.