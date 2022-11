Matthijs de Ligt: ’Oranje gevaarlijke outsider in Qatar’

Voetbal

UEFA straft Feyenoord zwaar voor wangedrag fans

Feyenoord moet een deel van de tribunes in De Kuip leeg laten in de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Europa League. De Rotterdammers mogen daarnaast de eerste twee uitduels - waarvan één voorwaardelijk - in Europese competities geen fans meenemen.