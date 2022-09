Sport kort: Bullaude speelgerechtigd voor Feyenoord

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Bullaude kan zondag debuteren voor Feyenoord

12.04 uur: Ezequiel Bullaude is vanaf dit weekeinde speelgerechtigd voor Feyenoord. De 21-jarige Argentijn heeft zijn werk- en verblijfsvergunning binnen, meldt de Rotterdamse club. Bullaude zou daardoor zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta zijn debuut kunnen maken.

Feyenoord nam de middenvelder over van de Argentijnse club Godoy Cruz. Bullaude ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Zonder Bullaude verloor Feyenoord donderdag de eerste groepswedstrijd in de Europa League met 4-2 van Lazio.

KNVB mag voetballer van Spakenburg van rechter vervolgen

10.46 uur: De KNVB mag een contractspeler van voetbalclub SV Spakenburg vervolgen voor een incident dat zich begin juli voordeed bij een bedrijventoernooi in Ermelo. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdag bepaald.

De amateurvoetballer, die uit Hattem komt, spande een kort geding aan. Hij was van mening dat de KNVB niet mocht oordelen over een incident bij het bedrijventoernooi omdat dat los staat van zijn voetbalactiviteiten bij Spakenburg.

De speler van Spakenburg kreeg bij het bedrijventoernooi een rode kaart. Daarna liep het helemaal uit de hand. De voetballer wordt verweten dat hij de scheidsrechter bij de keel heeft gegrepen, heeft geprobeerd een kniestoot te geven, heeft geduwd, dreigend op hem af is gegaan, een op de grond liggende speler tegen het hoofd heeft getrapt, ernstig beledigende taal heeft gebruikt en een toeschouwer heeft geslagen.

De scheidsrechter deed aangifte bij de KNVB, waarop de voetbalbond een vooronderzoek startte. Eind juli bepaalde de KNVB dat de speler tuchtrechtelijk wordt vervolgd.

Volgens de speler kloppen de verwijten niet, maar dat is niet wat in het kort geding centraal stond. De zaak ging over de vraag of de KNVB bevoegd is om te oordelen over het incident tijdens het bedrijventoernooi.

„In het toernooireglement staat niet alleen dat volgens de regels van de KNVB wordt gespeeld, maar ook volgens de reglementen van de bond. Dit blijkt ook uit het feit dat de wedstrijden werden geleid door KNVB-scheidsrechters”, meldt de rechtbank. „Daarnaast wijst de KNVB erop dat iedere wedstrijd die de speler speelt onder haar bevoegdheid valt, alleen al vanwege het feit dat hij lid is van de KNVB. Dit houdt in dat hij de belangen van de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet mag schaden. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de KNVB in dit geval wél bevoegd is.”