Supportersgeweld in Nice wordt verder onderzocht

UEFA start disciplinair onderzoek naar supportersgeweld in Nice

22.40 uur: De UEFA is een disciplinair onderzoek begonnen naar het supportersgeweld dat donderdagavond plaatsvond voor aanvang van de Conference League-wedstrijd tussen OGC Nice en 1. FC Köln. Er vielen 32 gewonden, onder wie twee politieagenten en een steward.

De UEFA richt het onderzoek vooral op thuisploeg Nice. De Zuid-Franse club zou zich volgens de Europese voetbalbond schuldig hebben gemaakt aan het schenden van de regels die de orde en de veiligheid in de Europese competities moeten garanderen. Die regelgeving moet onder meer het gooien van projectielen en het afsteken van vuurwerken voorkomen. Nice moet ook verantwoording afleggen voor tekortkomingen "bij de identificatie van de verantwoordelijke personen, het veiligheidspersoneel en het controleren en fouilleren van supporters".

1. FC Köln wordt vervolgd voor onder meer "het gooien van voorwerpen en het afsteken van rookbommen". Zo'n honderd gemaskerde aanhangers van 1. FC Köln probeerden voor de wedstrijd via de presidentiële tribune de strijd aan te gaan met supporters van Nice. Verschillende mensen raakten gewond, voordat veiligheidsdiensten konden ingrijpen.

Naar schatting reisden er zo'n 10.000 supporters van FC Köln naar Nice om hun club aan te moedigen.

Fransman Cosnefroy wint GP Québec

22.19 uur: Benoît Cosnefroy heeft de Grote Prijs van Québec op zijn naam geschreven. De 26-jarige Cosnefroy kwam na 201,6 kilometer koersen alleen over de meet. De renner van AG2R Citroën Team had 4 seconden voorsprong op de Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco), die de laatste twee edities wist te winnen.

De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma werd op 5 seconden vierde, net achter Biniam Girmay uit Eritrea.

De wedstrijd stond voor het eerst sinds 2019 op de kalender. De afgelopen twee jaar werd de wedstrijd afgelast in verband met het coronavirus.

Waterpolosters verliezen van Italië en eindigen als vierde op EK

20.26 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben naast een medaille gegrepen op het EK. Ze verloren de wedstrijd om de derde plaats van Italië: 13-16 (4-5, 4-3, 4-2, 1-6). Oranje verspeelde in het laatste kwart een voorsprong van 12-10.

Simone van de Kraats scoorde viermaal voor de nummer 3 van het laatste WK. Brigitte Sleeking, Maartje Keuning en Kitty Joustra troffen tweemaal doel. Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich Lola Moolhuijzen scoorden een keer.

Oranje won in de groepsfase alle wedstrijden met groot verschil. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4), Griekenland (13-8), Roemenië (28-0) en Duitsland (29-3) met overmacht. In de kwartfinales werd Frankrijk met 22-3 gedeclasseerd.

Maar na een lang seizoen duurde het EK uiteindelijk twee duels te lang voor Oranje, dat in de halve finales al verloor van titelverdediger Spanje: 7-10.

Brown wint derde etappe van Challenge by La Vuelta

19.54 uur: Grace Brown heeft de derde etappe gewonnen van de Challenge by La Vuelta, de rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen. De Australische was in een rit over 96 kilometer van Camargo naar Aguilar de Campoo tijdens een lange sprint sneller dan haar Zwitserse medevluchtster Elise Chabbey.

Elisa Balsamo finishte op 8 seconden als derde. De Italiaanse won de sprint van een achtervolgende groep. Annemiek van Vleuten zag haar leidende positie in het algemeen klassement niet in gevaar komen. De Nederlandse kopvrouw van Movistar werd tiende, op 8 seconden van winnares Brown.

Van Vleuten won donderdag een zware bergetappe. Ze nam de leiderstrui toen over van de Italiaanse Longo Borghini, die met Trek woensdag de ploegentijdrit had gewonnen. Van Vleuten won deze zomer al de Giro en de Tour de France voor vrouwen. Ze verdedigt zaterdag in de vierde etappe een voorsprong van 1 minuut en 55 seconden op Borghini. De Nederlandse Demi Vollering is op 2.24 voorlopig derde.

De vrouwenversie van de Vuelta eindigt zondag in Madrid.

FC Twente-trainer Jans heeft Vlap terug

17.33 uur: FC Twente-trainer Ron Jans kan dit weekend tegen AZ weer een beroep doen op middenvelder Michel Vlap. Voor Sem Steijn, Julio Pleguezuelo en Michal Sadilek komt het duel in Alkmaar te vroeg.

„AZ en FC Twente van dit seizoen zijn met elkaar te vergelijken. De spelersgroep en de staf van AZ zijn grotendeels in tact gebleven en zij kunnen net als wij voortborduren op wat vorig seizoen is ingezet”, aldus Jans. „Ik denk dat wij directe concurrenten van elkaar zijn dit seizoen en in de buurt van elkaar gaan eindigen. Dat mogen wij zondag, net als AZ, gaan bewijzen.” AZ staat derde met 13 punten, Twente heeft na vijf duels 1 punt minder.

FC Twente reist met vertrouwen naar Noord-Holland af, want afgelopen weekend werd PSV met 2-1 verslagen. Toch bespeurde Jans ook iets van lichtzinnigheid. „Tegen PSV hebben we misschien wel onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, maar daarna onze slechtste training gehad. Hopelijk treedt er geen gemakzucht op”, zei de trainer.

„Verderop in de week ging het beter. Als we de instelling laten zien zoals tegen PSV zijn we echt goed, maar ook op de training moeten we onze dingen doen. Het gaat uiteindelijk om de wedstrijden en ik vind dat er wel aardig wat tandjes bij moeten om bij AZ een goed resultaat neer te zetten.”

AZ - FC Twente begint zondag om 16.45 uur.

Schaatsbond opent nationaal trainingscentrum kunstrijden

17.33 uur: Schaatsbond KNSB heeft vrijdag in schaatsstadion Thialf in Heerenveen het nationaal trainingscentrum kunstrijden geopend. Het trainingscentrum moet ervoor zorgen dat de Nederlandse kunstrijders onder betere omstandigheden kunnen trainen en de aansluiting vinden met kunstrijders uit andere landen.

„Onze ambitie is groot: we willen ons straks ook in deze tak van de schaatssport kunnen meten met de wereldtop”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Dat is een lange weg, vol hobbels en kuilen, maar we hebben hier alle faciliteiten om onze beste rijders en rijdsters hogerop te brengen.”

De KNSB stelde in maart Aljona Savchenko, olympisch kampioene in 2018, aan als nieuwe bondscoach. De Duitse van Oekraïense afkomst ondertekende een contract tot medio 2024 en werkt komend seizoen samen met kunstrijders Tessel Clercx, Ymke Jagersma, Loïs Libregts, Emilie Schop en Nicola Todeschini, een Zwitserse rijder die vanaf volgend seizoen voor Nederland gaat schaatsen.

Lindsay van Zundert, afgelopen winter de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in 46 jaar tijd, volgt haar eigen programma maar komt ook af en toe naar het trainingscentrum in Heerenveen. De Wit: „We zijn afspraken voor een hybride samenwerking aan het maken met Van Zundert en de paren Tsiba/Danilova en Epstein/Osipova. Zij kunnen zo hun eigen route blijven volgen, maar bijvoorbeeld in aanloop naar belangrijke wedstrijden tijdelijk bij het nationaal trainingscentrum komen trainen.”

De Wit hoopt dat de komst van het trainingscentrum net zo’n succes wordt als de start van de nationale trainingsselectie shorttrack in 2006. Nederland speelde destijds nog geen grote rol in die sport, maar de jaren daarna steeds meer. „Onze shorttrackers hadden indertijd ook niet durven dromen dat ze de Koreanen, Canadezen en Chinezen ooit het nakijken zouden geven bij WK’s en Spelen. Wie durft te dromen en dat koppelt aan harde arbeid kan heel ver komen”, aldus De Wit.

Bayern München voorlopig zonder aanvaller Coman

14.35 uur: Bayern München kan voorlopig niet beschikken over Kingsley Coman. De vleugelspeler liep op de training een spierblessure op en moet nu een MRI-scan laten maken.

„We hopen dat het niets ernstigs is”, zei trainer Julian Nagelsmann vrijdag. De verwachting is dat Coman de laatste wedstrijden voor de komende interlandperiode sowieso niet mee kan doen.

Bayern München hoopt zaterdag weer eens te winnen in de Bundesliga. De twee vorige wedstrijden, tegen Borussia Mönchengladbach en 1. FC Union Berlin, eindigden allebei in 1-1. Bayern won woensdag wel in de Champions League, bij Internazionale: 0-2.

PSG overweegt juridische stappen tegen hooligans in Nice

14.34 uur: Paris Saint-Germain overweegt juridische stappen tegen supporters van hun eigen club die donderdag betrokken waren bij de ernstige rellen voorafgaand aan de wedstrijd tussen OGC Nice en 1. FC Köln in de Conference League. Het gaat om fans van supportersgroep Supras Auteuil, die sinds 2010 niet meer welkom zijn bij Paris Saint-Germain. De club verbrak de banden met die supportersgroep na meerdere incidenten.

„Paris Saint-Germain veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen het geweld dat is gepleegd tijdens de wedstrijd tussen Nice en Köln”, aldus PSG in een verklaring. „Wij willen erop wijzen dat de groep Supras Auteuil is ontbonden door een decreet van 29 april 2010. Ze worden niet erkend als supporters van Paris Saint-Germain en ze hebben geen toegang tot ons stadion Parc des Princes. Als club erkennene we alleen supportersorganisaties die de overeenkomst over de rechten en plichten van supporters hebben ondertekend en met wie we het hele jaar door samenwerken om optimale veiligheidsomstandigheden in de stadions en tijdens het reizen naar wedstrijden te garanderen.”

Paris Saint-Germain denkt nu na over juridische stappen vanwege reputatieschade. Bij de rellen raakten 32 fans gewond. De wedstrijd begon vanwege de ongeregeldheden bijna een uur later.

IOC-voorzitter Bach: Elizabeth groot voorstander van de sport

14.33 uur: Koningin Elizabeth was groot voorstander van sport. Dat zei Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vrijdag in een reactie op haar overlijden.

„Als beschermvrouwe van de British Olympic Association heeft ze de olympische gemeenschap met onschatbare waarde geadviseerd en geholpen”, zei Bach. „Telkens wanneer je haar op een sportevenement zag, voelde je haar waardering voor de sport en hoeveel ze ervan genoot. Ze was zelf een ervaren ruiter.”

Elizabeth speelde een hoofdrol bij de opening van de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Ze werkte mee aan een video waarin toenmalig James Bond-acteur Daniel Craig haar met een helikopter ophaalde bij Buckingham Palace, waarna ze zogenaamd samen naar het Olympisch Stadion vlogen voor de openingsceremonie.

Op het hoofdkwartier van het IOC in Lausanne hangt de vlag vrijdag halfstok.

Napoli tegen Rangers zonder geblesseerde spits Osimhen

13.39 uur: Napoli kan dinsdag in de tweede groepswedstrijd van de Champions League tegen Rangers FC niet beschikken over Victor Osimhen. De 23-jarige spits viel woensdag in de ontmoeting met Liverpool (4-1 winst) kort voor rust uit. Osimhen blijkt een dijbeenblessure opgelopen te hebben en komt op z’n vroegst pas na de komende interlandperiode, eind september, weer in actie.

Osimhen, die een strafschop miste tegen Liverpool, ontbreekt ook in de competitiewedstrijden tegen Spezia en AC Milan.

Napoli speelt 4 en 12 oktober in de Champions League de groepswedstrijden tegen Ajax.

Bullaude kan zondag debuteren voor Feyenoord

12.04 uur: Ezequiel Bullaude is vanaf dit weekeinde speelgerechtigd voor Feyenoord. De 21-jarige Argentijn heeft zijn werk- en verblijfsvergunning binnen, meldt de Rotterdamse club. Bullaude zou daardoor zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta zijn debuut kunnen maken.

Feyenoord nam de middenvelder over van de Argentijnse club Godoy Cruz. Bullaude ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Zonder Bullaude verloor Feyenoord donderdag de eerste groepswedstrijd in de Europa League met 4-2 van Lazio.

KNVB mag voetballer van Spakenburg van rechter vervolgen

10.46 uur: De KNVB mag een contractspeler van voetbalclub SV Spakenburg vervolgen voor een incident dat zich begin juli voordeed bij een bedrijventoernooi in Ermelo. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdag bepaald.

De amateurvoetballer, die uit Hattem komt, spande een kort geding aan. Hij was van mening dat de KNVB niet mocht oordelen over een incident bij het bedrijventoernooi omdat dat los staat van zijn voetbalactiviteiten bij Spakenburg.

De speler van Spakenburg kreeg bij het bedrijventoernooi een rode kaart. Daarna liep het helemaal uit de hand. De voetballer wordt verweten dat hij de scheidsrechter bij de keel heeft gegrepen, heeft geprobeerd een kniestoot te geven, heeft geduwd, dreigend op hem af is gegaan, een op de grond liggende speler tegen het hoofd heeft getrapt, ernstig beledigende taal heeft gebruikt en een toeschouwer heeft geslagen.

De scheidsrechter deed aangifte bij de KNVB, waarop de voetbalbond een vooronderzoek startte. Eind juli bepaalde de KNVB dat de speler tuchtrechtelijk wordt vervolgd.

Volgens de speler kloppen de verwijten niet, maar dat is niet wat in het kort geding centraal stond. De zaak ging over de vraag of de KNVB bevoegd is om te oordelen over het incident tijdens het bedrijventoernooi.

„In het toernooireglement staat niet alleen dat volgens de regels van de KNVB wordt gespeeld, maar ook volgens de reglementen van de bond. Dit blijkt ook uit het feit dat de wedstrijden werden geleid door KNVB-scheidsrechters”, meldt de rechtbank. „Daarnaast wijst de KNVB erop dat iedere wedstrijd die de speler speelt onder haar bevoegdheid valt, alleen al vanwege het feit dat hij lid is van de KNVB. Dit houdt in dat hij de belangen van de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet mag schaden. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de KNVB in dit geval wél bevoegd is.”