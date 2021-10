Video: Vierde man houdt invalbeurt om opmerkelijke reden tegen: ’Je bent helemaal gek’

Wat bleek? Chacon had volgens de vierde official een verkeurde kleur slidingsbroekje aan. De voetballer kon niet geloven dat hij om deze redden niet het veld in mocht: „Oh mijn God, je bent helemaal gek!”, riep de voetballer.

Nadat Chacon zijn slidingsbroekje onder zijn broek uit had getrokken, mocht hij iets later dan gepland toch nog het veld in. Excelsior won met 0-1 aan de Oude Meerdijk en is nu de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.