Volg het verslag van onze man ter plekke Erik van Haren Live F1: Max Verstappen ziet ontketende Lewis Hamilton wegrijden

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Waar eindigt de inhaalrace van Max Verstappen? Ⓒ HH/ANP

Om 14.00 uur (Nederlandse tijd) doofden in Sotsji de rode lichten voor alweer de vijftiende GP van het seizoen. Max Verstappen startte na een motorwissel achteraan en is dus veroordeeld tot een inhaalrace in Rusland. Volg de race hieronder via de live tweets van onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Ook dit jaar doet hij weer van alle races verslag vanaf het circuit.