WK-stand: Russische regenbui helpt Max Verstappen schade beperkt te houden

Hij moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. De Brit van Mercedes haalde in de natte slotfase koploper Lando Norris van McLaren in en veroverde de 100e Grand Prix-zege in zijn rijke Formule 1-carrière. Hij nam ook weer de leiding over van Verstappen in het kampioenschap.

Klik hier voor de WK-stand.

Lees hier het live-verslag terug: