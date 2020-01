Is dit de laatste foto van Kobe Bryant?

De 13-jarige Brady Smigiel nam afgelopen weekeinde samen met zijn tweelingbroer Beau deel aan de Mamba Cup, een toernooi dat plaatsvond in de Mamba Academy, een sportcentrum opgericht door Bryant met diens bijnaam op gevel.

Bryant was zelf aanwezig om de Lady Mambas, het team van zijn dochter Gianna, te coachen en werd na de eerste wedstrijd, een nederlaag, aangeschoten door Brady, die zijn kans schoon zag.

De balende NBA-legende had aanvakelijk geen zin in een foto, al gaf hij de jonge fan wel een boks. Later op dag had Brady - na een overwinning van de Lady Mambas - meer geluk, al werd de foto geen succes.

De foto van Brady met Kobe Bryant. Ⓒ Dionne Reich Smigiel

Op het moment dat Brady op de knop drukte, liep Bryant namelijk weg. „Kobe zei nog: morgen maken we een betere foto”, aldus moeder Dionne Reich Smigiel in gesprek met CNN.

Van een nieuwe foto kwam het echter niet meer. Zondagochtend overleden Bryant, Gianna en zeven anderen bij een helikoptercrash.

„We hebben het er moeilijk mee”, aldus Reich Smigiel. „Kobe was een belangrijk persoon in onze gemeenschap. Mijn jongens weten niet goed hoe ze dit moeten verwerken.”