Druk vol op handbalsters na debacle tegen Servië op EK

De Nederlandse handbalster Lois Abbingh moet de nederlaag even verwerken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Servië was tijdens het door Oranje gewonnen WK van 2019 drie keer de reddingsboei, tijdens de openingswedstrijd van dit EK handbal was het de beul. Na een wervelende eerste helft waarin de Nederlandse handbalsters soeverein met 15-9 leidden, eindigde het in een compleet debacle voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade: 25-29. Zondag móet er gewonnen worden van Kroatië, want anders is uitschakeling heel dichtbij.