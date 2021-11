FC Twente wint derby van Heracles Almelo

Het beloofde voorafgaand vooral voor Robin Pröpper een beladen avond te worden. Na vijf jaar in het shirt van Heracles te hebben gespeeld, stapte hij afgelopen zomer over naar FC Twente. Een uiterst gevoelige transfer voor de aanhangers van Heracles. Nadat dit seizoen al meerdere derby’s uit de hand liepen, lag de Twentse derby extra onder een vergrootglas. Het publiek verdiende echter vrijdagavond een groot compliment, want in het stadion hing een geweldige sfeer.

Twente kende in De Grolsch Veste een droomstart. Al na vijf minuten keek de equipe van Ron Jans tegen een voorsprong aan, nadat Hilgers de bal met hangen en wurgen bij de tweede paal wist binnen te frommelen. Het betekende de eerste goal voor Hilgers in de Eredivisie.

Opstootje

De thuisploeg was heer en meester in de eerste helft en ook Heracles-trainer Frank Wormuth zag dat zijn ploeg amper aan spelen toekwam. Al na een half uur besloot hij in te grijpen en bracht hij Ismail Azzaoui in de ploeg voor Navajo Bakboord. Op slag van rust stichtte Heracles eindelijk wat gevaar. Rai Vloet besloot van afstand en uit te halen en Twente-goalie Lars Unnerstall moest alle zeilen bijzetten om de bal tegen te houden.

Na rust beet Heracles meer van zich af, wat de wedstrijd ten goede kwam. Met nog een klein half uur te gaan sloeg de vlam in de pan. Michal Sadílek wilde dat het duel werd stilgelegd na een blessure bij zijn teamgenoot en besloot daarom een harde tackle op Rai Vloet te maken. De Tsjech moest deze actie bekopen met een gele prent en ook Ricky van Wolfswinkel en Kaj Sierhuis werden op de bon geslingerd.

Met een katachtige reflex hield Janis Blaswich zijn ploeg niet veel later op de been. De doelman van Heracles redde bijzonder knap op een hard schot van Daan Rots. Beide ploegen noteerden in het restant van de wedstrijd nog een aantal kansen, maar er werd niet meer gescoord.

Twente staat nu zevende met 18 punten. Heracles heeft 11 punten en is dertiende.

