Serie A: AS Roma verslaat Napoli

Nicolò Zaniolo opende de score voor de thuisploeg. Aleksandar Kolarov kon de score in de 26e minuut verdubbelen, maar miste een strafschop. De Serviër ging in de tweede helft niet achter de bal staan toen AS Roma opnieuw een strafschop kreeg. Jordan Veretout nam de tweede penalty en hij schoot wel raak.

Napoli kwam daarna niet meer verder dan een treffer van oud-Ajacied Arek Milik, die scoorde op aangeven van de ingevallen Hirving Lozano (ex-PSV). AS Roma eindigde met tien man, na een rode kaart voor Yildirim Mert Cetin.

Racistische spreekkoren

Scheidsrechter Gianluca Rocchi legde het duel in de slotfase even stil toen verdediger Kalidou Koulibaly van Napoli hem attendeerde op racistische spreekkoren van supporters van AS Roma. De international van Senegal was vorig jaar zelf ook al het mikpunt van racistische fans van Internazionale.

Justin Kluivert werd een kwartier voor tijd gewisseld bij AS Roma, dat naar de derde plaats klom. De achterstand op Juventus bedraagt vier punten. De kampioen uit Turijn speelt zaterdagavond nog wel de stadsderby tegen Torino. Napoli heeft de aansluiting met de beste ploegen verloren. De club staat zevende met vier punten minder dan AS Roma.