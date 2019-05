Verstappen mag rekenen op betrouwbare motor

Motorleverancier Renault kondigde deze week aan dat het tijdens het eerste gedeelte van het jaar voornamelijk zal focussen op de betrouwbaarheid van de powerunit.

Door de conservatieve aanpak van de Fransen mag Red Bull hoop koesteren dat het langer kan meedoen om het wereldkampioenschap dan vorig seizoen. Toen liep het team van Red Bull al vroeg achter de feiten aan, nadat met name Verstappen meermaals was getroffen door motorpech.

In de laatste fase van het jaar kon de renstal zich qua performance wél meten met Mercedes en Ferrari. Maar toen was de achterstand in de WK-stand al zo groot dat Verstappen en Ricciardo geen serieuze rol van betekenis meer konden spelen in de titelstrijd.

Renault-directeur Cyril Abiteboul.

"We hebben vrijwillig besloten enkele compromissen door te voeren voor onze eerste racemotor van het jaar, om te zorgen dat de basis goed is", aldus Renault-directeur Cyril Abiteboul in gesprek met Autosport.

"Als je gelijk bij de eerste race al betrouwbaarheidsproblemen hebt, blijf je daar de rest van het seizoen immers last van hebben en dat kun je je niet veroorloven. De nadruk ligt dus heel erg op betrouwbaarheid. Ons doel is in Australië min of meer op het niveau te zitten van eind vorig jaar in Abu Dhabi."

Christian Horner is niet heel enthousiast over de plannen van Renault. De Red Bull-teambaas wil niet alleen betrouwbare motor, maar ook een met veel vermogen. Zeker vanwege de geruchten over de nieuwe Mercedes-krachtbron.

Naast Red Bull Racing worden ook het fabrieksteam van Renault en McLaren voorzien van motoren van Franse makelij.

