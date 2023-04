Max Holloway verscherpt eigen record tegen Arnold Allen

Want de 29-jarige Engelsman won al zijn tien voorgaande partijen bij de UFC. „Hij inspireert mij. I love the man”, waren de respectvolle woorden van Allen na afloop, voor de vliegensvlugge Amerikaan met Hawaïaans/Samoaanse roots. De lichtvoetige Holloway danste door de octagon en raakte Allen 147 keer, tegenover de 76 trappen en stoten die hij zelf moest incasseren. Dat verschil is niet opmerkelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet

Wie tegen Holloway vecht, weet dat hij veel te verduren krijgt. Niet voor niets scherpte hij zijn eigen record met significant strikes nog even verder aan, tot over de 3.000. Ter vergelijk: Frankie Edgar is de nummer twee binnen de UFC, met ’slechts’ 1.801 rake stoten en trappen.

Allen gaf in ronde 5 alles om zijn winnende opponent toch nog aan het wankelen te brengen, maar moest zijn meerdere erkennen. Dat deed Allen zonder gêne. Er dook later zelfs een filmpje op, waarin Allen na afloop buiten de octagon nog vraagt op de foto te mogen met Holloway. „Natuurlijk, wat is dat voor vraag?”, lachte Holloway om de vanzelfsprekendheid.

Tekst gaat verder onder de tweet

Opzienbarend

Overigens kwam de meest opzienbarende actie van het event op naam van Edson Barboza. De Braziliaan deelde Billy Quarantillo binnen één ronde al een knock-out uit, met een fenomenaal geplaatste knie.