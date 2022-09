LIVE Oranje gaat met kleine voorsprong rusten in Polen

Voetbal

Van Gaal over keuze Pasveer: ’Ik ben heel nieuwsgierig naar hem’

Bondscoach Louis van Gaal is „heel erg nieuwsgierig” hoe doelman Remko Pasveer het doet in het Nederlands elftal. De 38-jarige Pasveer debuteert donderdagavond in de Nations League-wedstrijd tegen Polen in Oranje. „Het is niet des Van Gaals om een 38-jarige speler te selecteren. Maar hij verdient he...