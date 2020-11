AZ rekent af met de vloek van de veilige voorsprong

Calvin Stengs scoort na een fraaie assist van Teun Koopmeiners. Zijn openingstreffer is voor AZ de opmaat naar de eerste competitiezege. Ⓒ MARTIN MOOIJ

ALKMAAR - AZ, koning der gelijke spelen, heeft in de eigen competitie dan eindelijk afgerekend met de ’vloek van de veilige voorsprong’. RKC, op papier gelijkwaardig, op het veld niet, werd met 3-0 verschalkt. Daarmee keerden de Alkmaarders voor de eerste keer sinds de Eredivisie vorig seizoen in maart werd stilgelegd, terug in het linkerrijtje.