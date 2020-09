Robert Gesink over ’milde’ straf Peter Sagan: ’Beetje raar en meten met twee maten’

Gesink vroeg zich af of Sagan wel uit de Tour de France was gezet als Van Aert ernstig geblesseerd was geraakt. „Dit is een beetje raar en meten met twee maten”, zei de ploeggenoot van Van Aert bij Jumbo-Visma voor de camera van de NOS. „Dit zijn wel dingen waarbij voor heel veel renners aan de UCI wordt gevraagd: trek nou eens een lijn, maak nou eens een duidelijk beleid van wat wel en niet kan in de sprint.”

Gesink was ook kritisch op de UCI na een door veel valpartijen ontsierde eerste etappe van de Tour. Hij vond dat de race eerder geneutraliseerd moest worden, vanwege aanhoudende regen en de vele olie op het wegdek. „Alleen de UCI vond het nog niet gevaarlijk en spectaculair genoeg”, mopperde hij.

