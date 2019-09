Zidane: ’Hazard is erbij’

„Eden is erbij”, zei trainer Zinedine Zidane in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen Levante. „Maar we zullen voorzichtig met hem omspringen, want hij traint pas weer een week mee.”

De 28-jarige Belg kwam in de voorbereiding al tot scoren voor zijn nieuwe club, maar hij moest door fysieke problemen zijn officiële debuut uitstellen. Zonder de grootste aankoop van deze zomer wist Real Madrid slechts één van de eerste drie competitieduels te winnen.

„We willen hem allemaal graag aan het werk zien”, zei Zidane. „Maar het seizoen duurt nog lang, dus we brengen hem rustig. De verwachtingen zijn hoog en Eden is er ook klaar voor. Als trainer beslis ik hoeveel minuten hij gaat maken.”

Zinedine Zidane staat de media te woord. Ⓒ EPA

De Belgische bondscoach Roberto Martinez riep Hazard ondanks diens blessure toch op voor de recente EK-kwalificatiewedstrijden. Hazard haakte echter al snel weer af bij de 'Rode Duivels' en ging in Madrid verder werken aan zijn herstel.

Zidane kan de man die het rugnummer 7 heeft gekregen goed gebruiken, want hij mist tegen Levante naast de geschorste Gareth Bale ook Luka Modric, die met een spierblessure terugkeerde uit Kroatië. James Rodriguez sloot wel weer aan op de training.

Real Madrid begint woensdag de Champions League met een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.