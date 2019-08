Ajax huurt Castillo (19) van Chelsea

De linksback, die ook als linkshalf en linksbuiten uit de voeten kan, is een product van de Ajax-opleiding. In 2016 trok hij samen met Daishawn Redan de deur van De Toekomst achter zich dicht voor een avontuur in Londen.

Niet om het eerste van Chelsea te halen, zo vertelde hij bij Oranje Onder 19 voor de camera van FOX Sports. „Ik heb naar mijn vader geluisterd. Hij zei dat ik moest kijken waar ik me in de komende drie jaar tijd het beste kon ontwikkelen.” De terugkeer naar Ajax past dan ook in zijn carrièreplan.

Familia Castillo was donderdag al op De Toekomst voor (een deel van) de medische keuring en om het papierwerk in orde te maken. Dat moet op korte termijn zijn gebeurd. Maandag 2 september sluit de transfermarkt.