Botic van de Zandschulp niet blij met organisatie Australian Open

Voor het treffen tussen Van de Zandschulp en Griekspoor moeten eerst tennissters Claire Liu en Madison Brengle hun wedstrijd van dinsdag afmaken op baan 8. De stand is daar 4-2 in de eerste set. Daarna is nog een partij in het dubbelspel, waarna de Nederlandse nummers nummers 34 en 63 van de wereld aan de beurt zijn.

Botic van de Zandschulp (l.) wint in december vorig jaar de NK-finale van Tallon Griekspoor. Woensdag staan de twee in de tweede ronde van de Australian Open weer tegenover elkaar. Ⓒ ORANGE PICTURES

Van de Zandschulp uitte dinsdag nog zijn ongenoegen over de late bekendmaking van het speelschema. Vlak voor middernacht in Melbourne was het tijdstip voor zijn partij tegen Griekspoor nog niet duidelijk. Daarop tweette Van de Zandschulp naar de organisatie: „Het schema, alsjeblieft”, met daarbij een emoticon van een slapend poppetje.