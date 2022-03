Scorende Oekraïner Jarmolenko bedankt alle Britten voor steun

„Wij voelen dat jullie ons steunen. Dank jullie wel, echt”, zei de 32-jarige aanvaller tegen Sky Sports. Hij was duidelijk geëmotioneerd na zijn treffer 20 minuten voor tijd.

„Het was zo emotioneel voor mij vanwege de situatie in mijn land. Het is voor mij nu heel moeilijk om aan voetbal te denken, omdat het Russische leger elke dag Oekraïense mensen vermoordt”, aldus Jarmolenko.

Hij speelde zondag zijn eerste competitiewedstrijd sinds het uitbreken van de oorlog, ruim twee weken geleden. Daarna kreeg Jarmolenko van zijn club vrij. „Ik moest rusten omdat het onmogelijk was om te trainen, ik dacht alleen maar aan mijn familie en mijn landgenoten. Ik ben nog niet helemaal fit, want de laatste twee weken heb ik misschien drie of vier keer getraind.” Jarmolenko kwam in de tweede helft als invaller in het veld.