Balende Marko Arnautovic: ’Dit heeft niets met voetbal te maken’

Oostenrijk, dat als duidelijke underdog aan de wedstrijd tegen Italië begon, verweerde zich kranig. In de verlenging boog de formatie van Franco Foda alsnog (1-2) waardoor het EK voor de Oostenrijkers erop zit.

„Ik weet niet wat ik daarover moet zeggen”, aldus de spits in gesprek met Sky Sport „Het is moeilijk om woorden te vinden. Als we het geluk een beetje aan onze kant hebben, staan we na negentig minuten met 1-0 voor en ben je door.”

„We hebben het VAR-verhaal al vaak besproken: je kunt niet meer gelukkig zijn met een doelpunt”, vervolgt hij. „Je moet altijd wachten tot sommige mensen beslissen of het buitenspel is, of een overtreding of een treffer. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. We moeten het accepteren, maar voor mij persoonlijk is dat extreem moeilijk. Ik denk niet dat Italië na die 1-0 zou zijn teruggekomen.”

„We weten dat Italië veel kwaliteiten heeft en een sterke tegenstander is, maar wij waren in heel goede vorm. Uiteindelijk hadden we geen geluk”, aldus ene balende Arnautovic.