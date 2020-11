Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart verliest opmerkelijke weddenschap van broer

Bij het ingaan van de laatste Giro-week was Hart verre van zeker van de eindzege, maar zijn jongere broertje zag dat de Britse renner het in zich had. En dus wilde hij Hart een duwtje in de rug geven door een weddenschap af te sluiten na diens knappe zege in de vijftiende rit.

„Na de vijftiende etappe zei ik dat het onmogelijk was om de Giro te winnen”, aldus Hart bij Cycling Weekly. „Ik heb mijn broer dan ook gezegd dat ik hem een nieuwe auto zou kopen als ik zou winnen.”

En uiteraard, een week later stond Hart met de roze trui en de Giro-eindzege te blinken. Zijn broertje kreeg deze week zijn verdiende auto. „Het is geregeld. Gok niet met kinderen en wed ook niet tegen jezelf”, lachte Hart op Instagram.