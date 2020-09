Ajax mondeling akkoord met FC Utrecht over Sean Klaiber

Woensdag wordt het papierwerk in orde gemaakt en rondt Klaiber zelf de gesprekken af over de persoonlijke voorwaarden. Ajax was na het vertrek van Sergiño Dest (19) op zoek naar stand-in voor eerste rechtsback Noussair Mazraoui en kwam bij een oude bekende van Erik ten Hag uit. De trainer en speler werkten in Utrecht samen.

Ajax tast diep in de buidel voor Klaiber, die de Amsterdammers bijna vijf miljoen euro kost. Het bedrag, dat werd opgestuwd door de belangstelling van Parma, kan door bonussen en een percentage doorverkoop oplopen tot bijna zeven miljoen euro. FC Utrecht-trainer John van den Brom had Klaiber liever behouden, maar beseft ook dat dit voor de domstedelingen een niet te weigeren prijs is.

De overstap van Ten Hag naar Ajax heeft FC Utrecht financieel geen windeieren gelegd. Eerder betaalde Ajax al een afkoopsom voor de trainer en voor Zakaria Labyad (7 miljoen euro). De bonusmiljoenen voor Klaiber bieden FC Utrecht bovendien de ruimte om in de onderhandelingen over Gyrano Kerk vast te houden aan de vraagprijs van 10 miljoen euro. Maar liefst vier clubs dingen naar zijn hand: Leeds United, Cagliari, Hellas Verona en Fiorentina.

Ajax en FC Barcelona slaagden er dinsdag pas in de contracten over de deal van Dest af te ronden. De verdediger zelf is met Barça bijna akkoord over een verbintenis voor vijf jaar en vliegt woensdagavond of donderdagochtend richting Catalonië.