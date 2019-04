Tegenvaller voor Valverde bij thuiskomst

De 37-jarige Spanjaard is direct na terugkomst uit het Midden-Oosten, waar hij zegevierde in de Abu Dhabi Tour, met uitdrogingsverschijnselen en buikgriep opgenomen in het ziekenhuis.

De Movistar-renner heeft volgens het Spaanse Fiebre mogelijk vervuild water gedronken in het Emiraat. De Strade Bianche, een Italiaanse klassieker die voornamelijk over grindwegen leidt, wordt zaterdag verreden.

Valverde hield in Abu Dhabi Wilco Kelderman achter zich. Met zijn ritwinst in de afsluitende etappe verzekerde de routinier zich van de eindzege. Het waren alweer zijn derde en vierde zege van het seizoen.

Eerder sloeg Valverde een dubbelslag in de Ronde van Valencia. Vorig jaar miste hij het gehele tweede gedeelte van het seizoen door een val in de openingstijdrit van de Tour de France, waarbij hij zijn knieschijf brak.