Roglic op alle terreinen de beste

PLATAFORMA DES GREDOS - Driehonderd meter voorbij de finish, na alle huldigingen en interviews, is er pas enige emotie van het gelaat van Primoz Roglic te lezen. Hij valt in de armen van zijn vrouw Lora Klinc die met hun drie maanden oude zoontje Lev op ’haar’ kersverse winnaar van de Vuelta a España staat te wachten. In de laatste krachtmeting bergop is de Sloveen soeverein overeind gebleven en komt zijn rode leiderstrui geen moment meer in gevaar. Zoals hij bergop eigenlijk drie weken lang nergens in de problemen is gekomen.