Tennis

Ruud naar laatste 4 ATP Finals, Nadal uitgeschakeld, feest bij Alcaraz

De Noorse tennisser Casper Ruud heeft zich op de ATP Finals als eerste verzekerd van een plek in de halve finales. De 23-jarige Noor, nummer 4 van de wereld, won in Turijn ook zijn tweede groepswedstrijd. Ruud versloeg de Amerikaan Taylor Fritz in drie sets: 6-3 4-6 7-6 (6).