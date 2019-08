Bertens treft Venus Williams in Cincinnati

Bertens versloeg vorig jaar vijf speelsters uit de toptien op het hardcourt van Cincinnati en klopte ’s werelds nummer één Simona Halep in een gedenkwaardige finale. Daardoor maakte de toenmalige nummer 17 van de wereld een reuzensprong richting de toptien.

Nu is Bertens de nummer vijf op de mondiale ranglijst en loopt ze het risico veel punten te verliezen. Dit omdat de 900 punten die ze vorig jaar in Cincinnati verdiende na dit toernooi komen te vervallen. Maar Bertens zal echter ook bij een grote tegenvaller niet echt diep duikelen, want ze heeft in de eerste helft van dit jaar een mooie buffer opgebouwd.

Ze kent - vanwege haar hoge notering op de wereldranglijst - de luxe van een vrijstelling in de eerste ronde, maar treft het niet met haar eerste tegenstander. Williams mag dan 39 jaar oud en niet meer zo snel zijn, ze raakt de ballen nog prima en wist gisteren zonder problemen in de eerste ronde te winnen van haar veertien jaar jongere landgenote Lauren Davis (7-5, 6-2).

Bertens stond twee keer eerder tegenover de oudste van de twee befaamde zussen en beide keren was dat in 2018. In Miami verloor ze nadat Williams drie matchpoints onschadelijk had gemaakt. Maar Bertens nam revanche op Wimbledon, waar ze de zevenvoudig grandslamwinnares in drie sets versloeg.