Arsenal-spits Aubameyang in ziekenhuis met malaria

Voetbal

Live Europa League: zware opgave Ajax in Rome, nog geen goals

Het is alles of niets voor Ajax in de uitwedstrijd tegen AS Roma. Het elftal van trainer Erik ten Hag moet in een leeg Stadio Olimpico een achterstand van 1-2 goedmaken om door te dringen tot de halve finales van de Europa League. Volg het duel dat om 21:00 is begonnen op de voet via ons liveverslag...