’Oranje in rol van outsider op WK’

Voetbal

John van ’t Schip blijft met Grieken in de race voor WK

Bondscoach John van ’t Schip is met Griekenland met moeite in de race gebleven voor een plaatsbewijs voor het WK van volgend jaar. De Grieken wonnen de uitwedstrijd tegen Georgië met 2-0 dankzij twee doelpunten in de slotfase: Tasos Bakasetas benutte in de 90e minuut een penalty en in de 95e minuut ...