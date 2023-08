Sven Mislintat wil stunten met komst Thiago Almada

Het Argentijnse talent, dat op het WK 2022 in Qatar zes minuten speeltijd kreeg tegen Polen en zich dus officieel wereldkampioen mag noemen, had als speler van Velez Sarsfield al de kans naar Europa te gaan. Maar in februari 2022 koos hij er vanwege zijn privésituatie voor in Amerika te gaan voetballen. En bij Atlanta United is hij dit seizoen met acht doelpunten en tien assists in 22 wedstrijden de Major League Soccer-sensatie.

Hoewel de marktwaarde van de viervoudig Argentijns international inmiddels op circa 25 miljoen euro wordt geschat, kan Mislintat hem goedkoper in Amerika ophalen. De Duitse directeur voetbalzaken, die louter positieve rapporten van de scouting en staf over Almada heeft, zou zwart op wit hebben dat de aanvallende middenvelder iets meer dan 15 miljoen euro, exclusief bonussen, moet kosten.

Hoewel er binnen Ajax groot draagvlak is voor de komst van de in Buenos Aires geboren middenvelder, is de transfer nog geen uitgemaakte zaak. Er zijn meerdere kapers op de kust. En ook de Amsterdamse raad van commissarissen kan spelbreker zijn. Eerder staken voorzitter Pier Eringa en zijn medecommissarissen – weliswaar niet om financiële, maar morele redenen – een stokje voor de komst van de speler van het Russische Krasnodar Edoeard Spertsyan.

Mislintat en trainer Maurice Steijn hebben goede hoop dat financieel directeur Susan Lenderink en de rvc wel met de inkomende transfer van Almada instemmen, zodra Mohammed Kudus voor een bedrag rond de 45 miljoen euro is verkocht.

