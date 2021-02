Foto’s: zijgevel huis van Raymond van Barneveld ingestort

Ben de Kok, sinds afgelopen najaar de manager van Van Barneveld, bevestigt dat zondagavond via Twitter. Op foto’s is te zien hoe de gevel is aangetast. Ook twee auto’s die naast het huis van Van Barneveld staan hebben flinke schade opgelopen. De voertuigen hebben behoorlijk wat vallend gesteente te verwerken gekregen.

Ⓒ District18.net

„Er is niemand gewond, alleen materiële schade”, twittert De Kok verder.

Van Barneveld zelf was op het moment dat het gebeurde niet thuis. De darter verblijft momenteel in Duitsland om deel te nemen aan de Q-school. De meervoudig wereldkampioen wil dit jaar zijn comeback in het darten bewerkstelligen.

Volgens dartsnieuws.com is de brandweer is ter plaatse gekomen om de stabiliteit van de woning en de gevel te controleren. De schade aan het huis en de auto is enorm.

Ⓒ District18.net

Ⓒ District18.net