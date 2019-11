Strafschoppen helpen Utrecht aan zege op Kasteel

Bahebeck opende de score al in de zevende minuut. De penalty was toegekend omdat de Israëlische doelman Ariel Harush een overtreding beging. Harush was de vervanger van Tim Coremans, die vorige week een rode kaart kreeg voor een kopstoot aan FC Groningen-speler Kaj Sierhuis. Dat leverde Coremans een schorsing van vier duels op.

Herkansing

Harush leek de fout van het veroorzaken van een strafschop goed te maken door de tweede penalty van Bahebeck te keren. Arbiter Sander van der Eijk oordeelde echter dat Harush te vroeg van de doellijn kwam en liet de penalty opnieuw nemen. Adam Maher besloot de herkansing voor zijn rekening te nemen en hij schoot wél raak.

Ragnar Ache had Sparta tussendoor met een bekeken kopbal op gelijke hoogte gebracht.

