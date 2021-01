Antwerp-speler Lamkel Zé in Anderlecht-shirt op training en wordt geweigerd

Maar uiteindelijk liet de security hem toch niet binnen, want enkel de A-kernspelers werden in de ochtend verwacht - voor de coronatesten, de training ging niet door -, de B-kern traint pas later op de dag. Na de nodige discussie verliet Lamkel Zé de club. Gelukkig voor hem waren er nog geen supporters aanwezig.

Het was niet de eerste keer dat de Kameroener in opspraak kwam. Hij werd al herhaaldelijk vanwege disciplinaire redenen uit de selectie gezet. In Nederland kennen we hem vooral van het akkefietje in de Europa League-wedstrijd tegen AZ. Hierin baarde Lamkel Zé opzien door na zijn goal de hekken in te springen. Dit werd hem duur bestraft, want hij pakte zijn tweede gele kaart en verliet flink gebarend het veld.