Sari van Veenendaal onbetwist bij Leeuwinnen

„We kijken allereerst naar kwaliteit” aldus Wiegman, die vorig jaar aanwezig was bij het FIFA-gala toen Van Veenendaal werd verkozen tot beste doelverdedigster van de wereld. „Daarnaast hebben we graag dat iemand speelminuten maakt en natuurlijk kijken we naar concurrentie en fitheid. Sari heeft als aanvoerster ook een andere belangrijke rol, maar het begint bij het feit dat ze onze beste keepster is.”

Bekijk ook: Focus bij Sari van Veenendaal ondanks onrustige periode bij Atletico

In aanloop naar het zilveren WK zat Van Veenendaal bij haar oude club Arsenal in een vergelijkbaar schuitje. „Ze heeft toen laten zien dat ze met zo’n situatie kan omgaan. Ze doet ook nu weer alles wat binnen haar macht ligt om top te zijn”, zo weet Wiegman.

„Natuurlijk praten we over haar situatie bij Atletico, die is niet ideaal, maar ze maakt er het beste van en laat haar handen en voeten spreken. Voor nu maak ik geen andere keuze”, zo besloot de bondscoach, die tijdens het vriendschappelijke Tournoi de France van de gelegenheid gebruik maakte om reservedoelvrouwen Loes Geurts en Lize Kop aan het werk te zien. Dinsdag tegen Frankrijk, tijdens de afsluiter van het vierlandentoernooi, is het de beurt aan Van Veenendaal.