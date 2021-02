Erik ten Hag looft zijn ploeg: ’Een heel grote prestatie’

De Ajax-trainer beaamde dat het voor rust verdedigend moeizaam was. „Nicolas Tagliafico is defensief een heel belangrijke schakel. Maar Lille had ons ook goed gelezen en daar een oplossing voor, terwijl wij niet direct de tegenoplossing hadden. Het duurde tot de rust dat ik ze duidelijk kon maken hoe de defensieve organisatie moest staan. Daarna was het een stuk stabieler.”

Ten Hag stipte verder de vechtlust aan. „Ajax kan ook strijden zonder Tagliafico. Je kunt niet altijd goed voetballen. Als je dat niet doet, moet je op een andere manier winnen. Dat begrijpt de ploeg steeds beter.”

’Dan is spirit nodig’

Ook Davy Klaassen prees vooral de teamgeest van de Amsterdammers. „Tegen een sterke tegenstander – en dat was Lille – kun je niet alleen maar tikken en is ook spirit nodig. Die hebben we de laatste weken al getoond en moeten we vasthouden.”

De routinier (28) had te doen met de Ajax-fans thuis voor de buis. „Ik kan me voorstellen dat zij na de 1-1 ’pfoe’ dachten. Wij beseften dat we vol aan de bak moesten en geen moment meer konden verslappen, want dat zou een verlenging kunnen veroorzaken. Als wij ook gaan bibberen, is het geen goed teken.”

Volgens Klaassen had Ajax-Lille bijna alles van een echte Europa Cup-kraker. „Qua wedstrijd was het, denk ik, wel heel leuk om naar te kijken. Maar zonder fans is het geen echte Europese avond”, aldus de maker van het openingsdoelpunt. „We gingen voor de snelle 1-0, omdat we wisten dat Lille zou komen en wij de hoop wilden wegnemen. Uiteindelijk was de hoop nog niet weg, maar het was lekker om een buffertje te hebben.”

Dat de Fransen de bovenliggende partij waren, had volgens Klaassen twee redenen. „Zij kwamen meer naar voren dan vorige week. En als wij de bal wonnen, raakten we die gelijk weer kwijt, waardoor zij in hun sterkte – de counter – kwamen. Zij waren beter dan in de heenwedstrijd, wij een stuk minder.”