Robin Frijns na crash en polsbreuk klaar voor rentree: ’Frusterende weken geweest’

„Het zijn moeilijke en frustrerende weken geweest, maar ik ben blij dat ik eindelijk weer kan doen wat ik het allerliefst doe: racen”, schrijft hij op Instagram.

Frijns liep een gecompliceerde pols- en handbreuk op bij de crash half januari in Mexico-Stad. De 31-jarige coureur onderging een operatie van 5 uur en kreeg het advies om de tijd te nemen voor herstel. Hij miste daardoor vier ronden in het WK van de elektrische raceklasse Formule E. De eerstvolgende race op 25 maart in São Paulo (Brazilië) is hij er weer bij.

Eerst nog doet hij mee aan de 1000 Mijl van Sebring, waar hij een team vormt met de Indonesiër Sean Gelael en de Oostenrijker Ferdinand Habsburg-Lotharingen.