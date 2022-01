Moet Christiano Ronaldo les volgen bij koning van de vrije trap?

Ook zaterdag in het treffen met West Ham United (1-0 zege Manchester) nam Ronaldo weer eens een vrije trap. Die knalde hij… in de muur. Het is al weer 567 dagen geleden dat de Portugese vedette van Manchester United raak schoot uit een vrije trap.

En dan te weten dat er in Engeland een echte koning van de vrije trappen rondloopt. Nee, niet Kevin De Bruyne of Harry Kane. Wel James Ward-Prowse, de 27-jarige middenvelder van Southampton. Die scoort de ene krulbal na de andere en zit al aan twaalf goals na een vrije trap in de Premier League. De enige die er meer scoorde, is David Beckham.

„Op dit moment is hij de beste ter wereld”, was Man City-coach Pep Guardiola lyrisch in zijn persconferentie voor hun confrontatie (1-1). „Niemand trapt ze beter dan James.”

Bron: Het Nieuwsblad/Vincent Van Genechten