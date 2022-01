Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-coach Thomas Letsch woedend op Loïs Openda

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Loïs Openda in duel met Mike te Wierik, die hij later een elleboog zal geven. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse-topscorer Loïs Openda heeft na de 3-1 nederlaag tegen FC Groningen de wind van voren gekregen van trainer Thomas Letsch. De Duitser was totaal niet te spreken over de rode kaart die de Belg in de 35e minuut van de wedstrijd kreeg voor een elleboogstoot in de buik van FC Groningen-verdediger Mike te Wierik. „Ik ben woedend, door hem moeten we bijna een uur met tien man spelen. Dit mag Loïs gewoon niet overkomen. Ik heb de beelden gezien en dit was gewoon een rode kaart, helemaal niet slim van hem”, aldus de Vitesse-trainer, die aankondigde met de spits in gesprek te gaan.