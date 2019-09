Een druk bezocht KLM Open. Toeschouwers kijken naar het duel tussen Sergio Garcia en de lokale held Joost Luiten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

BADHOEVEDORP - Het is altijd maar de vraag of de topspelers excelleren in het KLM Open, Sergio Garcia stelt in elk geval niet teleur. De Spaanse wereldtopper staat halverwege het toernooi met negen onder par in de positie om te winnen. Samen met Joost Luiten (-6) zorgde de matador er gisteren voor dat de paar duizend mensen die de ’showflight’ volgden golf van de bovenste plank te zien kregen.