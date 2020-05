’Van der Poel kan deelname aan Tour de France vergeten’

De teamleiding van Alpecin-Fenix, de ploeg van de Nederlandse wielrenner, hoopt alsnog een wildcard voor een van de grote wielerronden te kunnen bemachtigen en het liefst voor de Tour de France.

Geen opvulling

Tour-baas Christian Prudhomme zegt echter in een interview met de Franse krant L’Équipe dat een uitbreiding van het aantal teams nooit een optie is geweest. „Plannen voor uitbreiding zijn nooit besproken, dat heb ik nooit gehoord tijdens een vergadering”, zegt Prudhomme. Hij gaf toe dat de manager van Alpecin-Fenix hem privé had gebeld, maar zelfs als er een team zou wegvallen, wordt die plaats volgens de voorzitter van organisator ASO niet opgevuld.

Bekijk ook: Hernieuwde wielerkalender zorgt voor hoofdbrekens bij ploegen

Van der Poel had dit jaar in het teken gesteld van de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. De Spelen van Tokio zijn echter met een jaar uitgesteld als gevolg van de coronacrisis, waarop Van der Poel alsnog hoopte te kunnen meedoen aan de Tour dit jaar.