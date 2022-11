Ex-wielerprof Davide Rebellin (51) overleden na aanrijding met truck

Volgens Italiaanse media werd Rebellin in het stadje Montebello Vicentino in de buurt van Vicenza van de weg gereden door een vrachtwagen, die daarna doorreed. Rebellin was op slag dood.

De Italiaan maakte al sinds de jaren 90 deel uit van het profpeloton. Rebellin bouwde een flinke erelijst op, met name in eendagskoersen. Zo won hij drie keer de Waalse Pijl, de Clásica San Sebastián en in 2004 schreef hij zowel de Amstel Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Op de Olympische Spelen van Beijing 2008 pakte Rebellin zilver in de wegwedstrijd, maar hij moest die medaille inleveren nadat hij was betrapt op gebruik van de epovariant cera.

Passie

Rebellin maakte na een schorsing in 2011 zijn rentree in het peloton, maar grote koersen won hij niet meer. De Italiaan reed daarna nog vele jaren voor continentale ploegen. In totaal was hij 31 jaar actief als profwielrenner.

Zijn laatste ploeg herdenkt Rebellin op Facebook. „Beste Davide, blijf trappen, met dezelfde glimlach, hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie als altijd. Dit is niet hoe we ons de toekomst samen hadden voorgesteld. Op dit moment doet het veel pijn om afscheid te moeten nemen van een kampioen en een referentiepunt voor ons allemaal.”

Medeleven van ploegen en renners

Veel wielerploegen betuigen hun medeleven na het overlijden van Rebellin. „We zijn zwaar geschokt door het verdrietige nieuws dat Davide Rebellin is overleden”, laat Jumbo-Visma via Twitter weten. „Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en het wielerpeloton.”

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout spreekt van tragisch nieuws. „Iedereen zou veilig thuis moeten kunnen komen van een fietsrit.” Hij wenst de naasten van Rebellin veel sterkte.

Ook de dit jaar eveneens gestopte Alejandro Valverde, lang collega en concurrent van Rebellin, liet zijn gedachten uitgaan naar de familie en vrienden van de verongelukte renner, die „zoveel jaren een professionele collega en rivaal was.”

Movistar, de laatste ploeg van de Spanjaard, laat ook weten „ontzet te zijn door het overlijden van de wielrenner, een uiterst sympathieke man met wie we tijdens zijn zeer lange carrière zoveel duels en podia hebben gedeeld.”