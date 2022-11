Italiaanse media: ex-wielerprof Davide Rebellin (51) overleden na botsing met vrachtwagen

Volgens een eerste reconstructie, door Il Gazzettino opgetekend, raakte het zware voertuig - dat het nabijgelegen knooppunt van de snelweg verliet - de man op de fiets en was de desbetreffende man op slag dood. Ook de Italiaanse versie van Eurosport meldt de dood van Rebellin.

De chauffeur stopte niet en reed weg; maar het is nog niet duidelijk of hij besefte wat er was gebeurd. De politie Is aan het werk om de dynamiek van het ongeval te reconstrueren en de bestuurder op te sporen.

Juist in 2022 gestopt

Het bizarre is dat elk jaar Rebellin zijn wielerpensioen uitstelde. Tot dit jaar, toen hij het toch echt genoeg vond.

Rebellin was profesioneel wielrenner van 1992 tot 2022. Hij was een specialist in de klassiekers: onder zijn overwinningen: de Amstel Gold Race in 2004, Waalse Pijl (in 2004, 2007 en 2009) en Luik-Bastenaken-Luik (in 2004) , evenals een etappe in de Giro d'Italia.

Bron: Il Messaggero/Il Gazzettino