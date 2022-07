PSV zit met Johan Cruijffschaal in maag drie dagen voor AS Monaco

Bij PSV zitten ze met de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal op zaterdag 30 juli in hun maag. Drie dagen later is immers de cruciale uitwedstrijd tegen AS Monaco om een plek in de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. Die is door de UEFA op dinsdag 2 augustus vastgesteld. Daar wil de club zich helemaal op richten, maar de Eindhovenaren willen zich tevens laten gelden in het prestigeduel.

PSV is niet blij dat de twee wedstrijden elkaar zo snel opvolgen. Voormalig trainer Roger Schmidt maakte er vorig seizoen geen probleem van. Drie dagen na de 0-4 overwinning op Ajax in de Johan Cruijffschaal moest PSV in Denemarken tegen Midtjylland aantreden. De situatie was wel anders. De Eindhovense club ging daar toen heen om een 3-0 voorsprong te verdedigen en slaagde glansrijk.

Ondanks de hitte waren er dinsdagavond nog zo’n 18.000 mensen op het Eindhovense voetbalfeestje af gekomen. Die zagen PSV ondanks het legertje afwezigen al snel een voorsprong nemen. Yorbe Vertessen schoof de bal na een prima steekpass van Richard Ledezma in de verre hoek. Trainer Ruud van Nistelrooy ziet in de snelle Belg een echte spits. Vertessen werd vorig seizoen door Schmidt nog geregeld als buitenspeler gebruikt.

Ismael Saibari was de man van de tweede treffer. Hij is door Van Nistelrooy toegevoegd aan de A-selectie, net als Johan Bakayoko, die voor de assist zorgde. Daarna ging het snel. Nog voor de pauze benutte Marco van Ginkel, de gelegenheidsaanvoerder, een penalty.

PSV verdiende eigenlijk nog een strafschop toen Rodrigo Rego, de look-a-like van David Luiz, zich aan Bakayoko vergreep. De laatste vertoont veel gelijkenis met Noni Madueke. Samen met Saibari, die na een actie die op eigen helft begon voor de 4-0 zorgde, was hij de meest opvallende man bij het PSV van het eerste uur. Daarna bracht Van Nistelrooy een aantal spelers in het veld, die ook tegen Villarreal aan de aftrap stonden. De fans hoopten nog op een treffer van de nieuwe publiekslieveling Luuk de Jong. Maar het was Jordan Teze, die voor de 5-0 eindstand zorgde.