Antonio Conte euforisch over opgeleefde Christian Eriksen

De Deense international en oud Ajax-speler leek bij Inter op een dood spoor te zijn beland en moest vooral genoegen nemen met invalbeurten. Toch lijkt Eriksen zijn draai nu te hebben gevonden in Italië. In de laatste vier van de zes wedstrijden kon de Deen op een basisplaats rekenen en wat hij daarin liet zien, stemt Conte meer en meer tevreden.

„Hij begint steeds meer te begrijpen wat we van hem verlangen. Hij heeft uitstekend gepresteerd en is op de goede weg”, zei de coach van Inter na de zege op Lazio. Dankzij deze overwinning veroverde Internazionale de koppositie in de Serie A.

„Christian had wat aanpassingsproblemen en had moeite om het tactische voetbal met hoge intensiteit, zoals dat in Italië wordt gespeeld, te begrijpen. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd hem in te passen, zelfs het systeem is nu iets anders. Ik denk echt dat hij stappen aan het zetten is. Hij begrijpt nu ook Italiaans, wat ook een belangrijk aspect is. Hij is nog steeds een wapen voor ons en ik heb geduld met hem.”