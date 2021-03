Premium Sport

Oranje-atleten van coach Laurent Meuwly topfavoriet bij EK Indoor

Het kan geen toeval zijn. Nadat de Zwitser Laurent Meuwly zich in 2019 ontfermde over de beste Nederlandse 400 meter-lopers, breken ze record na record. Bij de Europese kampioenschappen Indoor, die vanavond in het Poolse Toruń beginnen, zijn er mooie medaillekansen. Ook bij de estafettes 4x400 meter...