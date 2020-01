Scorende El Ghazi met Aston Villa vernederd door Manchester City

Anwar El Ghazi schiet raak vanaf de stip, maar wordt met Aston Villa gedeklasseerd door Manchester City. Ⓒ BSR Agency

BIRMINGHAM - Manchester City heeft Aston Villa met liefst 6-1 gedeclasseerd. Sergio Agüero nam in Birmingham drie doelpunten voor zijn rekening en is nu de meest scorende buitenlandse speler in de Premier League ooit.